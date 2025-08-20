Detalii despre produsul retras

Produsul vizat este Proxi Musli cu fructe 750 g, lotul L21015, cu termen de valabilitate 15 ianuarie 2026 și cod EAN 5948688021779. Informația a fost publicată de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Recomandări pentru consumatori

Clienții care au cumpărat produsul sunt sfătuiți să nu îl consume. Aceștia îl pot:

returna la magazin până la data de 7 septembrie, primind contravaloarea produsului, fără a fi nevoie de bon fiscal;

sau îl pot distruge, pentru a elimina orice risc.

Ce este Deoxinivalenolul

Deoxinivalenolul, cunoscut și sub numele de DON, este o toxină produsă de anumite specii de mucegai. Substanța apare adesea în cereale, iar consumul peste limitele admise poate afecta sănătatea.

Rețeaua Profi a inițiat procedura de retragere de la comercializare și rechemare de la clienți, conform legislației privind siguranța alimentelor.