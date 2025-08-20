Alertă alimentară: lot de musli retras din magazine din cauza unei toxine periculoase

Un lot de musli cu fructe a fost retras urgent de pe rafturile magazinelor Profi, după ce s-a constatat că depășește nivelul maxim admis de Deoxinivalenol, o micotoxină frecvent întâlnită în cereale.

Detalii despre produsul retras

Produsul vizat este Proxi Musli cu fructe 750 g, lotul L21015, cu termen de valabilitate 15 ianuarie 2026 și cod EAN 5948688021779. Informația a fost publicată de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Recomandări pentru consumatori

Clienții care au cumpărat produsul sunt sfătuiți să nu îl consume. Aceștia îl pot:

returna la magazin până la data de 7 septembrie, primind contravaloarea produsului, fără a fi nevoie de bon fiscal;

sau îl pot distruge, pentru a elimina orice risc.

Ce este Deoxinivalenolul

Deoxinivalenolul, cunoscut și sub numele de DON, este o toxină produsă de anumite specii de mucegai. Substanța apare adesea în cereale, iar consumul peste limitele admise poate afecta sănătatea.

Rețeaua Profi a inițiat procedura de retragere de la comercializare și rechemare de la clienți, conform legislației privind siguranța alimentelor.