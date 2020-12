Alegeri parlamentare 2020. Marcel Vela a votat "pentru o lume mai bună"

"Am votat pentru dezvoltarea României, am votat pentru a apăra sănătatea şi siguranţa românilor. Am votat pentru o lume mai bună", a afirmat Marcel Vela, la ieşirea din secţia de votare.

Ministrul de Interne a postat, pe rețelele de socializare, și o amintire legată de spațiul în care este amplasată secția de votare 76 din Caransebeș, Galeria de Artă "Corneliu Baba" de la parterul Casei de Cultură "George Suru".

"Mi-am adus aminte, cu nostalgie, de anul 2009 când, în calitate de primar al municipiului, am realizat și inaugurat pentru iubitorii de artă acest loc minunat," a scis Vela.