Primul robot umanoid cu inteligență artificială construit în Rusia, numit AIdol, a eșuat spectaculos la prezentarea sa oficială, un moment menit să marcheze intrarea țării în cursa globală a roboticii.

Robotul, dezvoltat de compania Idol, condusă de Vladimir Vitukhin, a fost prezentat ca un vârf al tehnologiei rusești, realizat în mare parte din componente autohtone. Însă, la prima sa apariție pe scenă, marcată de muzica din filmul Rocky, AIdol a trebuit să fie condus de doi membri ai personalului. Momentul umilitor a atins apogeul când robotul și-a pierdut echilibrul și s-a prăbușit. În urma impactului, mai multe bucăți din structura robotului s-au desprins, iar personalul s-a grăbit să ascundă prototipul în spatele unui ecran, conform înregistrărilor video distribuite de publicațiile independente rusești.

Explicații și reacția dezvoltatorului

Dezvoltatorul a pus eșecul pe seama unor "probleme de calibrare", insistând că incidentul a avut loc în timpul unei faze de testare. „Sper ca această greșeală să se transforme într-o experiență”, a declarat Vitukhin. Compania a retras temporar robotul din expunerea publică pentru ca inginerii să examineze sistemele de echilibrare și software-ul de control.

În ciuda momentului jenant, compania a respins criticile venite de pe rețelele de socializare și forumurile tehnologice, unde mulți s-au întrebat dacă sectorul rusesc al roboticii este pregătit pentru competiția internațională. Idol a insistat asupra performanțelor tehnice: AIdol este echipat cu 19 servomotoare, poate afișa peste o duzină de emoții de bază grație pielii sale din silicon și este compus în proporție de 77% din componente fabricate în Rusia – un procent pe care dezvoltatorii promit să-l ridice la 93% în viitor.

„Robotul poate zâmbi, gândi și să fie surprins – exact ca o persoană”, a afirmat Vitukhin în timpul prezentării, dar videoclipul căderii continuă să fie distribuit masiv online, eclipsând mesajul despre progresul inteligenței artificiale rusești.