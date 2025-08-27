Materialele au fost descărcate la depozitul special amenajat de Primăria Broșteni și sunt deja distribuite familiilor sinistrate. Primele locuințe complet dărâmate au fost reconstruite, altele se află în plin șantier, iar restul urmează să fie ridicate în perioada următoare, a anunțat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

Solidaritate între județe

„Șapte camioane pline cu materiale de construcție, din partea județului Maramureș, au ajuns la Broșteni! Mulțumesc tuturor maramureșenilor, în frunte cu președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea, care a inițiat această campanie pentru județul nostru”, a transmis Șoldan.

El a reamintit că Maramureșul a fost prezent încă din primele ore ale dezastrului, prin intervenția pompierilor ISU, care au continuat și zilele acestea să ajute la decolmatarea șanțurilor.

„La Broșteni, oamenii încep din nou să zâmbească”

Șoldan a subliniat că, la doar o lună după inundații, comunitatea afectată dă primele semne de revenire:

„Broșteniul va fi reconstruit. Este o promisiune pe care am făcut-o din prima zi și pe care o respectăm. Prin astfel de gesturi, construim cel mai puternic baraj – solidaritatea – pe care nicio nenorocire nu-l poate doborî. La Broșteni, oamenii încep din nou să zâmbească, iar speranța se ridică odată cu fiecare casă reconstruită.”