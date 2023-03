Chestia asta se poate întâmplă și prin consumarea integrala a bateriei, iar ideile de mai jos iți poți fi de ajutor în a-ți recupera telefonul tocmai în aceste contexte, când el este închis, din diverse motive.

Dacă ai un telefon cu sistem de operare Android și l-ai configurat cu ajutorul unui cont Google, atunci motorul de căutare iți vă fi de ajutor în a-ți recupera dispozitivul. Pentru asta e indicat să ai mereu activata locația. Astfel, ce iți spun eu acum…nu se poate întâmplă. Însă, să presupunem că activezi locația, nu dai de telefon și daca suni de pe un alt număr, este închis.

Tot ce ai de făcut este să intri pe google.com/android/find, să introduci datele contului tău de Google, adică adresa de e-mail și parola pe care o folosești, iar telefonul vă fi localizat în ultimul spațiu în care el a fost deschis. Daca utilizezi același cont Google pentru mai multe dispozitive, atunci mai ai de făcut un pas și anume să alegi, să selectezi dispozitivul pierdut. Tocmai de aceea, este bine să știi cum să faci o localizare a unui telefon mobil închis.

Daca, pe de alta parte, ești proprietarul unui iPhone, atunci lucrurile se complica puțin, însă în sensul că totul depinde de maniera în care dispozitivul tău a fost configurat, dar și de sistemul de operare pe care îl utilizezi. În cazul în care mai ai un alt dispozitiv Apple, poți utiliza aplicația Find my iPhone în care trebuie doar să introduci datele pentru a primi o hartă cu locația exacta în care se afla telefonul tău.

Mai sunt o serie de aplicații care funcționează aproximativ la fel, printre care Gadget Track, iLocalis, GPS TRACKER, GPS Tracks, iHound, Phone Tracker for iPhones sau iCaughtU. Localizare telefon mobil închis. Dacă ai pus mâna pe cel mai nou sistem de operare, lucrurile sunt chiar mai simple. Poți urmări telefonul în timp real, pentru că el va transmite semnale Bluetooth chiar daca este închis. Așadar, poți ajunge la telefon și îl poți recupera fără prea multe dificultăți. Nu la fel de simplă e treaba dacă ai un sistem de operare puțin mai vechi, așa cum, probabil au cei mai mulți dintre posesorii de iPhone, care nu țin morțiș să fie în pas cu tehnologia. În acest caz, nu poți urmări telefonul in timp real, dar vei vedea ultimul loc in care acesta a fost înregistrat. Totodată, trebuie sa îți mai spun că poți cauta telefonul mobil de pe orice computer, așadar și de pe cele care nu sunt produse de Apple, ca telefonul tău. Pentru a face asta trebuie să intri pe iCloud.com/find și să introduci acolo ID-ul telefonului tău.

În pasul următor, trebuie să selectezi toate dispozitivele și ar trebui să iți poți localiza dispozitivul fără probleme. Daca telefonul tău nu are GPS este important să cunoști codul IMEI pentru a-ți putea localiza telefonul. Dacă nu ți-ai notat pe undeva aceasta informație, să știi că ea este disponibila pe cutia în care ai cumpărat dispozitivul, dar și pe factura emisa de vânzător. Treaba asta nu prea tine, însă de tine, ci de autorități, în sensul că nu poți găsi singur dispozitivul în funcție de aceasta informație, ci doar politia te poate ajuta.

Pentru asta trebuie să raportezi furtul sau pierderea, să dovedești că telefonul e al tău și să aștepți și o aprobare din partea unui judecător. Trebuie să mai știi că operatorul tău de telefonie poate bloca dispozitivul în baza acestui cod IMEI și, în acest fel, persoana la care a ajuns telefonul tău mobil nu îl mai poate restarta.

SURSA