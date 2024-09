Sorin Gadola, cunoscut pentru obiceiul de a pune unt în cafea și adept al dietei keto, are 180.000 de urmăritori pe Instagram și promovează diete bogate în grăsimi. Pe TikTok, împreună cu soția sa, Diana, are 150.000 de fani. Gadola le recomandă oamenilor să aibă colesterolul ridicat, peste 200, idee criticată de nutriționiști, care afirmă că nu are bază științifică.

Fondatorul Untold susține că viața lui s-a schimbat după ce a fost diagnosticat cu o boală autoimună la colon. Atunci, a povestit Gadola, a decis să se îndrepte către așa-numita medicină alternativă care l-ar fi ajuatat să se vindece. Nu a trecut mult până a transformat totul într-o afacere. Pentru a vinde diferite produse și servicii, folosește termeni medicali și citează diferite studii controversate. De asemenea, pretinde că înțelege problemele de sănătate ale oamenilor mai bine decât medicii.

Una dintre clinicile lui Gadola se află în Cluj, iar cealaltă în București. Ambele sunt avizate să ofere servicii de medicină alternativă. Un medic din Germania care a colaborat cu bărbatul refuză să mai aibă vreo legătură cu el. Contactată de jurnaliștii PressOne, soția acestuia a mărturisit că Gadola „a fost tot timpul cu droguri”, referindu-se la un dosar de trafic de droguri în care afaceristul a fost implicat.

În 2015, Sorin Gadola a fondat Untold împreună cu Bogdan Buta, un alt milionar controversat. Are studii în științe economice și finanțe, iar tatăl său are o avere de peste 30 de milioane de euro. Cu toate acestea, Gadola a renunțat la acțiunile Untold pentru doar câteva sute de lei la doar doi ani de la înființarea festivalului. Contactat de jurnaliști, bărbatul nu a oferit niciun punct de vedere.

