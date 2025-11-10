Actorul Robert de Niro investește în Europa de Est, dar ocolește România

Marii afaceriști la nivel mondial fug de România, fapt care confirmă că măsurile austerității aplicate de Ilie Bolojan, nu aduc prosperitate țării. Robert de Niro a fost prezent în Polonia acolo unde a investit masiv pentru un hotel.

Terenul include o clădire construită în anii 50, când Polonia se afla sub regimul comunist. Premierul României i-a speriat pe investitorii străini în urmă cu două luni în momentul în care a declarat că: "Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare.”