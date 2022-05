"E o problema si o intrebare compicata. America in Romania si trupele NATO realizeaza pericolul la democratie, realizeaza ce trebuie facut ca sa apere democratia nu pentru azi, ci pentru copii, pentru viitor, sa faca aboslut totul sa nu lase acest criminal, Putin, sa mearga mai departe si ca trupele ruse sa se retraga din Ucarina.

Omoratul de copii - nu credeam sa vad vreodata in viata mea.

Sub conducere lui Putin a iesit unul dintre cele mai mari state care incearca sa destabilizeze nu doar Europa de Est, ci toata lumea. Trebuie un raspuns puternic, fara sovaiala, ca sa se intelega ca ce face omul asta in Ucraina nu trebuie tolerat de democratii", a afirmat fostul ambasador.

Intrebat cum i se pare raspunsul Romaniei pana acum in ceea ce priveste conflictul ruso-ucrainean, el a raspuns ca acesta, precum si al altor tari, a fost "foarte bun", subliniind ca trebuie insa sa fie "mai puternic si mai clar".

Oficialul a subliniat, totodata, pozitia Germaniei care s-a schimbat in ultimele luni, acceptand sa nu mai cumpere gaz de la rusi si a dat ca exemplu, de asemenea, cresterea sumelor alocate in aparare la peste 2% din PIB.

"Romania e intr-o pozie centrala si delicata. E bine ca dl Ciuca e prim-ministru al Romaniei. Nimeni nu intelege apararare asa cum intelege el, care este fost ministru al Apararirii si fost sef al Statului Major. Nu exista om mai respectat in Europa si in SUA. Am avut ocazia sa ii ofer o medalie - ultimul primitor a fost regele Mihai. Sunt foarte incurajat cum merge Romania si cum are Ciuca grija de treburile astea", a mai spus Adrian Zuckerman.