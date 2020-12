Adrian Zuckerman: ”Cu toții ar trebui să ne umplem inimile de speranță, acum când anul 2020 se apropie de sfârșit”

„Având în vedere că am avut multe obstacole de depășit anul acesta – unii într-o mai mare măsură decât alții – cu toții ar trebui să ne umplem inimile de speranță, acum când anul 2020 se apropie de sfârșit. În ultimul an, am resimțit durerea și discontinuitatea cauzate de o pandemie de proporții cu care lumea nu s-a mai confruntat de mai bine de 100 de ani. În prezent, am creat vaccinuri care ar trebui să pună capăt acestui flagel mondial.

Pe scurt, ar trebui să putem într-un final să lăsăm Covid-19 în urma noastră și să ne axăm pe reconstruirea vieților și a economiilor țărilor noastre. 2021 va fi un an plin de bucurie și realizări construite pe fundația creată în acest an extrem de dificil. Toți românii ar trebui să fie mândri de tot ceea ce au reușit să realizeze în acest an pentru a asigura copiilor lor un viitor și mai bun în 2021”, a transmis ambasadorul SUA.

„Poporul român și-a spus cuvântul și a ales libertatea și statul de drept în detrimentul aiurelilor moștenite de la nepotismul și corupția comuniste. Acum, cu patru ani de stabilitate înainte, românii vor avea posibilitatea să își reconstruiască economia și infrastructura. Angajamentul României pentru piețele libere și dezvoltarea economică o va transforma în liderul european care poate și merită să fie”, a spus Adrian Zuckerman.