Potrivit declarațiilor sale, noua echipă, numită și asumată de Buzoianu, a avut la dispoziție două luni și jumătate pentru a interveni, dar nu a făcut nimic, lăsând populația fără apă esențială. Câciu subliniază că „incompetența produce tragedii și catastrofe”, respingând orice alt „naraiv” și indicând clar vinovații.​

Contextul crizei de apă din Prahova și Dâmbovița

Problemele au izbucnit la barajul Paltinu, unde turbiditatea ridicată a apei a împiedicat tratarea și furnizarea către zeci de mii de locuitori din 13 localități afectate, inclusiv Câmpina, Breaza și Băicoi.

Apele Române avertizează că situația poate persista șase luni fără intervenții urgente, iar reluarea parțială a furnizării s-a făcut marți, 2 decembrie, dar cu riscuri majore. Ministrul Energiei a convocat o ședință de urgență, iar Guvernul pregătește sprijin, inclusiv 200.000 de litri de apă din rezerva statului.​

Schimbări la conducerea Apelor Române

Diana Buzoianu, ministră a Mediului din iunie 2025, l-a demis pe fostul director Sorin Lucaci și l-a numit interimar pe Florin Ghiță de la 12 septembrie, cu mandat de reorganizare și transparență, după pierderi de fonduri PNRR.

Buzoianu acuză la rândul ei „haos și minciuni” în instituții, cerând schimbări urgente, în timp ce Apele Române solicită stare de urgență. Câciu consideră că această conducere nouă poartă vina exclusivă, anterior oamenii având acces la apă.