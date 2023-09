În spațiul online au apărut imaginile revoltătoare surprinse de zeci de tineri care asistau la o bătaie între fete. O elevă a fost lovită cu pumnii și picioarele, apoi trântită la pământ de alte trei adolescente. Niciun băiat nu a vrut să oprească violențele, ba mai mult, încurajau fetele să se bată în timp ce aceștia filmau scenele cumplite.

Violențele au avut loc în Parcul Tudor Vladimirescu din Voluntari, iar în apropiere este Secția de Poliție. Deși țipetele copiilor erau tot mai mari, iar toți erau buluc peste copilă, bătaia nu a fost oprită de niciun adult. Mama victimei a făcut declarații în exclusivitate la Realitatea PLUS și spune că fiica ei este de mult terorizată de aceste fete care pretind că sunt „șefele în cartier”, iar cu părinții acestora se teme să mai ia legătura.



"Sa demonstreze ca ele sunt sefele in parc, sa demosntreze ca ele sunt cele mai smechere.

Am vorbit si cu directoarea, depunem si videoclipurile la dosar. Am vbit doar cu mama unei fetite, tot prin amenintari. Vorbea foarte urat: <<Unde stai, ca vin la tine acasa>>. E din ce in ce mai rau. O generatie fara scrupule. Care mai de care briceag, ca e al nu stiu cui, e din nu stiu din ce clan", a declarat mama copilei care a fost bătută.

Nu este singurul caz de agresivitate majoră între adolescenți. Un elev de 14 ani de la o școală din București a fost înjunghiat cu un briceag de un coleg de clasă.

Incidentul a avut loc în pauză, iar victima a ajuns la spital după ce s-a ales cu o rană gravă pe mâna stângă. Agresorul nu era cunoscut cu episoade violente, transmite diriginta. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru loviri și alte violențe.