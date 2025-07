Nicolas, adolescentul în vârstă d3e 15 ani a fost pus să sară de la 3 metri înăţime şi a căzut în gardul ce despărţea mulţimea de scena principală. Băiatul se afla la festival împreună cu mama lui.

A scris pe telefon că vrea să urce pe scenă alături de unul dintre artiştii săi preferaţi, Destroy Lonely. Rapperul american i-a îndeplinit dorinţa. La final, l-a îndemnat să coboare direct de pe scenă, potrivit unui post Tv, scrie Adevarul.ro

„Tu o să sari! Am nevoie de tine să sari înapoi între fani! Eşti pregătit?", îl întreabă Destroy Lonely.

„El tot m-a îndrumat să sar, eu m-am dat în spate i-am spus clar că nu vreau. Şi la un moment dat, mă ia de hanorac şi mă tot împinge cumva. Când am căzut, am crezut că mor. Nu am mai avut aer, am rămas fără aer. Şi nu ştiu. Am crezut că dacă nu o să primesc ajutor aici vor fi ultimele clipe”, spune Nicolas.

În ciuda acestui incident grav, rapperul Destroy Lonely a continuat concertul fără reţineri.

Potrivit publicației citate, băiatul de 15 ani are o contuzie pulmonară, o leziune pe ficat şi la unul dintre rinichi. Este internat la Terapie Intensivă la spitalul judeţean Constanţa şi va avea nevoie de mai multe săptămâni de recuperare.

„Mi-a spus că îi pare rău că a venit la un asemenea festival”, a declarat mama băiatului.

Mama tânărului e hotărâtă să depună plângere împotriva artistului american, conform aceleeași surse.