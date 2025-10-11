Potrivit BNR, dinamica indicatorului a fost determinată, în principal, de creșterea stocului de participații și acțiuni/unități ale fondurilor de investiții (+10,2%), urmată de alte conturi de primit (taxe, impozite, contribuții sociale, creanțe comerciale, sume datorate de agenții economici autorităților publice și creanțe externe) al căror stoc a crescut cu 6,6%, până la nivelul de 7,2% din PIB și de disponibilitățile de natura numerarului și depozitelor al căror stoc s-a majorat cu 5,5%, atingând un nivel de 7,2% din PIB. Stocul creditelor acordate de administrațiile publice s-a micșorat cu 0,8%, până la nivelul de 2,1% din PIB (în scădere cu 0,2 puncte procentuale comparativ cu trimestrul II 2024).



Angajamentele financiare ale administrațiilor publice, exprimate ca pondere în PIB, au crescut cu 5,1 puncte procentuale, ajungând la 63% la finele trimestrului II 2025. Această evoluție a fost determinată în principal de majorarea stocului titlurilor de natura datoriei (+4,0 puncte procentuale în perioada analizată), până la 43,5% din PIB, ca urmare a emisiunilor de

obligațiuni lansate de Ministerul Finanțelor pe piața internă și externă , în vederea finanțării deficitului bugetar și refinanțării datoriei guvernamentale, explică BNR.

Stocul creditelor guvernamentale angajate a înregistrat o majorare cu 31,9%, față de trimestrul II 2024, pe seama emisiunilor de titluri de stat nenegociabile destinate populației din cadrul programului Tezaur10. În termeni relativi, indicatorul a crescut cu 1,6 puncte procentuale, până la nivelul de 8,7% din PIB. Alte conturi de plătit au atins un nivel de 9,7% din PIB, scrie Agerpres.



Sectorul administrațiilor publice a înregistrat un necesar net de finanțare de 1,3% din PIB în trimestrul II 2025, comparativ cu 1,2% din PIB în trimestrul II 2024. Administrația centrală a consemnat un necesar net de finanțare de 1,5% din PIB, iar administrațiile locale de doar 0,001% din PIB. Administrațiile de securitate socială au consemnat o capacitate netă de finanțare de 0,16%.

