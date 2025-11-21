De mai bine de un deceniu, raportul anual american privind drepturile omului a fost folosit ca reper global. În trecut, acesta documenta abuzuri grave, de la tortură și execuții extrajudiciare până la persecuții politice. În prezent, administrația Trump a redus semnificativ conținutul raportului, diminuând criticile la adresa unor țări aliate și accentuându-le pe cele îndreptate împotriva adversarilor.

Politici vizate de noile norme

Instrucțiunile precizează că anumite politici vor fi trecute la categoria „încălcări ale drepturilor omului”. Printre acestea se numără subvenționarea avorturilor sau a medicamentelor pentru avort, operațiile de schimbare de sex pentru minori, facilitarea imigrației în masă și sancționarea discursurilor online. Departamentul de Stat descrie aceste practici ca fiind parte din „ideologii distructive” care trebuie combătute.

Reacții și critici

Purtătorul de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a declarat că scopul noilor reguli este de a opri „ideologiile distructive care au oferit un refugiu sigur pentru încălcările drepturilor omului”. În schimb, activiștii pentru drepturile omului acuză administrația că redefinește principiile universale pentru a servi obiective politice interne. Uzra Zeya, fost oficial american și actual lider al organizației Human Rights First, a afirmat că administrația „folosește drepturile internaționale ca armă în scopuri partizane”.

Raportul rescris și efectele sale

Cel mai recent raport anual, publicat în august, a fost rescris și atenuat față de versiunile anterioare. Secțiuni despre corupție și despre persecutarea persoanelor LGBTQ+ au fost eliminate. Documentul susține că situația drepturilor omului s-a deteriorat în democrații europene precum Regatul Unit, Franța și Germania, din cauza legilor împotriva discursului de ură online. Aceste legi sunt prezentate ca restricții asupra libertății de exprimare.

Pacea lui Trump pentru Ucraina. Ce conțin cele 28 de puncte. DOCUMENT

O nouă orientare a politicii externe

Tonul raportului reflectă pozițiile unor lideri din tehnologie care se opun reglementării mediului online. Sub administrația Trump, politica privind drepturile omului a fost remodelată pentru a se alinia cu obiectivele economice și mesajele preferate de baza republicană. Departamentul de Stat a fost restructurat, iar accentul s-a mutat de la promovarea tradițională a democrației către priorități ideologice interne.

Critici la adresa Europei

Administrația americană a criticat selectiv anumite țări europene, acuzându-le de cenzurarea opiniilor și de suprimarea dreptei politice. Printre statele menționate se află România, Germania și Franța. În același timp, raportul a redus tonul critic față de guvernele care au susținut președintele republican.

Reziștii zgârie la ușa lui Trump. Când ajunge Nicușor Dan la Casa Albă