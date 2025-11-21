Documentul complet: Ce conțin cele 28 de puncte

Mai jos se află cele 28 de puncte ale planului, în forma lor adaptată în limba română, păstrând integral conținutul:

1. Suveranitatea Ucrainei va fi confirmată.

2. Va fi încheiat un pact cuprinzător de neagresiune între Rusia, Ucraina și Europa. Toate ambiguitățile ultimilor 30 de ani vor fi considerate rezolvate.

3. Se prevede că Rusia nu va invada țările vecine, iar NATO nu se va mai extinde.

4. Va fi purtat un dialog între Rusia și NATO, mediat de Statele Unite, pentru a soluționa toate problemele de securitate și pentru a crea condiții de dezescaladare, în vederea garantării securității globale și a extinderii oportunităților de cooperare și dezvoltare economică viitoare.

5. Ucraina va primi garanții de securitate viabile.

6. Dimensiunea forțelor armate ale Ucrainei va fi limitată la 600.000 de militari.

7. Ucraina este de acord să consacre în Constituție că nu va adera la NATO, iar NATO este de acord să includă în statutele sale o prevedere potrivit căreia Ucraina nu va fi admisă în viitor.

8. NATO este de acord să nu staționeze trupe în Ucraina.

9. Avioane de luptă europene vor fi staționate în Polonia.

10. Garanția Statelor Unite:

– SUA vor primi compensații pentru garanție;

– dacă Ucraina invadează Rusia, va pierde garanția;

– dacă Rusia invadează Ucraina, pe lângă un răspuns militar decisiv și coordonat, toate sancțiunile globale vor fi reintroduse, recunoașterea noului teritoriu și toate celelalte beneficii ale acestui acord vor fi revocate;

– dacă Ucraina lansează un atac cu rachete asupra Moscovei sau Sankt Petersburgului fără motiv, garanția de securitate va fi considerată invalidă.

11. Ucraina este eligibilă pentru aderarea la Uniunea Europeană și va primi acces preferențial pe piața europeană pe termen scurt, în perioada în care această chestiune va fi analizată.

12. Un pachet global puternic de măsuri pentru reconstruirea Ucrainei, care va include, dar nu se va limita la:

– crearea unui Fond de Dezvoltare a Ucrainei pentru investiții în industrii cu creștere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date și inteligență artificială;

– cooperare între Statele Unite și Ucraina pentru reconstrucția, dezvoltarea, modernizarea și operarea infrastructurii de gaze a Ucrainei, inclusiv conducte și facilități de stocare;

– eforturi comune de reabilitare a zonelor afectate de război, pentru restaurarea, reconstrucția și modernizarea orașelor și zonelor rezidențiale;

– dezvoltarea infrastructurii;

– exploatarea mineralelor și resurselor naturale;

– Banca Mondială va crea un pachet special de finanțare pentru accelerarea acestor eforturi.

13. Rusia va fi reintegrată în economia globală:

– ridicarea sancțiunilor va fi discutată și convenită etapizat și de la caz la caz;

– Statele Unite vor încheia un acord de cooperare economică pe termen lung pentru dezvoltare reciprocă în domenii precum energie, resurse naturale, infrastructură, inteligență artificială, centre de date, proiecte de extracție a metalelor rare din regiunea arctică și alte oportunități corporative benefice ambelor părți;

– Rusia va fi invitată să reintre în G8.

14. Fondurile înghețate vor fi utilizate astfel:

– 100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate vor fi investite în eforturile conduse de SUA pentru reconstrucția și investițiile în Ucraina;

– SUA vor primi 50% din profiturile acestei inițiative;

– Europa va adăuga 100 de miliarde de dolari pentru a crește volumul investițiilor disponibile pentru reconstrucția Ucrainei;

– fondurile europene înghețate vor fi deblocate;

– restul fondurilor rusești înghețate vor fi investite într-un vehicul investițional separat SUA–Rusia, care va implementa proiecte comune în domenii specifice, cu scopul de a întări relațiile și de a crea interese comune, pentru a reduce probabilitatea de revenire la conflict.

15. Va fi înființat un grup de lucru americano-rus privind problemele de securitate, pentru promovarea și asigurarea respectării tuturor prevederilor acordului.

16. Rusia își va consfinți în legislație politica de neagresiune față de Europa și Ucraina.

17. Statele Unite și Rusia vor conveni să prelungească valabilitatea tratatelor privind neproliferarea și controlul armelor nucleare, inclusiv Tratatul START I.

18. Ucraina este de acord să rămână stat non-nuclear, în conformitate cu Tratatul de Neproliferare Nucleară.

19. Centrala nucleară Zaporojie va fi repornită sub supravegherea AIEA, iar energia electrică produsă va fi distribuită în mod egal între Rusia și Ucraina — 50:50.

20. Ambele țări se angajează să implementeze programe educaționale în școli și în societate, pentru promovarea înțelegerii și toleranței culturale și eliminarea rasismului și prejudecăților:

– Ucraina va adopta regulile UE privind toleranța religioasă și protecția minorităților lingvistice;

– ambele țări vor accepta abolirea tuturor măsurilor discriminatorii și garantarea drepturilor mass-media și educației ucrainene și ruse;

– toate formele de ideologie și activitate nazistă trebuie respinse și interzise.

21. Teritorii:

– Crimeea, Luhansk și Donețk vor fi recunoscute ca fiind de facto rusești, inclusiv de către Statele Unite;

– Herson și Zaporojie vor fi „înghețate” de-a lungul liniei de contact, ceea ce va însemna recunoaștere de facto conform acestei linii;

– Rusia va renunța la celelalte teritorii convenite pe care le controlează în afara celor cinci regiuni;

– forțele ucrainene se vor retrage din partea regiunii Donețk pe care o controlează în prezent, iar această zonă retrasă va fi considerată zonă tampon demilitarizată, recunoscută internațional ca teritoriu aparținând Federației Ruse; forțele ruse nu vor intra în această zonă demilitarizată.

22. După agrearea aranjamentelor teritoriale viitoare, Federația Rusă și Ucraina se angajează să nu modifice aceste aranjamente prin forță. Orice garanție de securitate nu se va aplica în cazul încălcării acestui angajament.

23. Rusia nu va împiedica Ucraina să utilizeze râul Nipru pentru activități comerciale, iar acorduri vor fi încheiate pentru transportul liber al cerealelor pe Marea Neagră.

24. Va fi creat un comitet umanitar pentru soluționarea problemelor restante:

– toți prizonierii și corpurile neidentificate vor fi schimbați pe principiul „toți pentru toți”;

– toți civilii reținuți și ostaticii, inclusiv copiii, vor fi eliberați;

– va fi implementat un program de reunificare a familiilor;

– vor fi luate măsuri pentru reducerea suferinței victimelor conflictului.

25. Ucraina va organiza alegeri în 100 de zile.

26. Toate părțile implicate în conflict vor primi amnistie completă pentru acțiunile din timpul războiului și sunt de acord să nu formuleze revendicări sau plângeri în viitor.

27. Acest acord va fi obligatoriu din punct de vedere legal. Implementarea lui va fi monitorizată și garantată de Consiliul Păcii, condus de președintele Donald J. Trump. Vor fi impuse sancțiuni în caz de încălcare.

28. Odată ce toate părțile vor fi de acord cu memorandumul, încetarea focului va intra în vigoare imediat după ce ambele părți se vor retrage la punctele convenite pentru a începe implementarea acordului.

