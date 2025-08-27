Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că angajații vor fi relocați înapoi în Palatul CFR, considerând nepotrivită plata unei chirii atât de mari către un privat.

CNIR funcționează efectiv din vara anului trecut și a preluat contracte de autostrăzi de la CNAIR.

Angajații au fost mutați din Palatul CFR într-o clădire de birouri de pe strada Menuetului, dotată cu climatizare centralizată, acces controlat și spații generoase.

Pentru acest spațiu, compania achită 149.297 lei lunar firmei GPP Consultanță Business și Proiectare SRL, deținută de Cristian Boboruta.

Cu ce argumente se scuză conducerea CNIR

Directorul general Gabriel Budescu explică că mutarea a fost singura soluție la acel moment, Palatul CFR fiind aglomerat și oferind condiții improprii: crăpături între perete și plafon și lipsa confortului necesar.

„Mi-aș dori o clădire în condiții de confort, respectiv climatizare centralizată, acces controlat cu cartelă și sisteme de securitate. (…) Oamenii trebuie să se simtă confortabil la locul de muncă. La mine în birou, la etajul 7, era crăpătură între plafon și perete de băgai mâna. Nu e un mediu în care să performezi.”

Budescu subliniază că spațiul actual permite angajaților să lucreze într-un mediu sigur și adaptat cerințelor moderne.

„În momentul când am preluat eu compania, erau angajați câțiva colegi și erau cam înghesuiți prin minister. (…) Ministerul nu avea spații libere, doar un birou foarte mic, iar condițiile nu erau bune. (…) Sediul în care suntem acum a fost închiriat după o procedură în care prețul a fost cel mai mic ofertat, sub prețul bugetat”, a declarat Budescu.

„O asemenea chirie nu se justifică”

Ministrul Ciprian Șerban respinge argumentele conducerii CNIR, declarând că plata unei chirii către privat nu este justificată.

„Sunt condiții improprii în Palatul CFR? Dar ce își doresc, hotel de 5 stele? (…) Le-am cerut ca până la sfârșitul anului să își încheie contractul acolo. Nu mi se pare normal să plătim chirie la un privat atât timp cât noi avem, în clădirea noastră, spații pe care la rândul nostru le închiriem altor privați. În momentul acesta nu există suficient spațiu, dar peste o lună se vor mai elibera birouri.”

Angajații vor fi mutați în Palatul CFR, odată ce spațiile se vor elibera.

Fostul secretar de stat Horațiu Cosma consideră că, în contextul economic actual, CNIR trebuie să se adapteze și să utilizeze spațiile disponibile în cadrul Ministerului Transporturilor.

„Din ce știu, nu mai exista spațiu fizic pentru CNIR în Palatul CFR. Ei ar fi vrut să își facă un sediu cu banii pe care îi aveau, ca să nu plătească chirie, însă nu s-a aprobat această variantă. (…) Dacă se găsește un spațiu în Ministerul Transporturilor, de ce nu? În perioada aceasta cu toții trebuie să facem un mic efort. Este o perioadă de turbulențe economice”, a declarat Cosma.