Popescu consideră că „acest mod agresiv de acțiune necesită un răspuns diplomatic ferm”.

Potrivit unor surse citate de presă, deputatul se referă la adjunctul atașatului militar al ambasadei ruse de la București. Pavel Popescu, care a fost și președinte la Comisia de Apărare a Camerei Deputaților, consideră că ambasadele din București ale țărilor care au sancționat Federația Rusă după invazia Ucrainei ar trebui să își sporească nivelul de securitate, în următoarea perioadă.

Popescu a relatat incidentul, în direct, la Realitatea Plus.

"La o receptie oficiala de la Clubul Diplomatic, acel probabil spion a trecut de filtrul de intrare, la eveniment nefiind și un filtru de securitate. La astfel de eveimente, în mod normal, prezinți doar o invitație. Mă refer la o petrecere oficiala organizata de Ambasada Coreei de Sud la București. Acel acest om a venit direct la mine și a făcut niște remarci referitoare la ...avioanele F16. Am sentimentul că știa cu cine vorbește, m-a surprins că știa o română perfectă. S-a prezentat ca fiind adjunctul atașatului militar al Federației Ruse. Deci adjunctul atașatului militar al Federatiei ruse la București a intrat neinvitat la un astfel de eveniment. Am sesizat instituțiile statului în privința acestei situații. I-am întrebat și pe organizatori daca a fost invitat, pentru că niciun stat nu invită, în perioada aceasta, oficiali din Rusia și Belarus. Omul nu avea ce informații pretioase să afle în cadrul unui astfel de evenimet, dar erau totuși discuții între diplomați. Modul agresiv în care dorește să intervină statul rus trebuie contracarat prin răspunsuri diplomatice ferme. Acest domn e înlocuitorul celuilalt atașat militar adjunct, care a fost declarat persona non grata si explulzat în martie", a declarat Pavel Popescu.