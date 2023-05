Minorul de 15 ani se afla în zona centrală a municipiului Vaslui, împreună cu câteva rude când a fost legitimat de un echipaj format din patru jandarmi. Acesta a fost băgat apoi în dubă și bătut crunt. Minorul a fost dus la sediul poliției, de unde a fost trimis la spital, de unde ar fi fost externat rapid, deși prezenta răni grave. Acesta are mai multe traumatisme la nivelul capului și brațelor. Familia susține că s-a încercat mușamalizarea acestui caz. Părinții au scos certificat medico-legal și au depus o plângere la poliție.

“Când au deschis ușa dubei, copilul meu a fost văzut de sora lui întins pe jos. L-au dat jos din mașină și i-au spus că abia acum începe adevăratul meci și să-l aleagă pe cel care să îl lovească. Andrei s-a speriat și a vrut să fugă. I s-a făcut rău și am chemat ambulanța. A fost dus la spital dar, între timp, a venit cineva despre care am înțeles că era jandarm îmbrăcat în civil și Andrei a fost lăsat acasă. A doua zi am fost nevoiți să chemăm, din nou, ambulanța pentru că îi era foarte rău și acum este internat în spital, în secția Chirurgie”, povestește Adrian Grigore, tatăl minorului bătut de jandarmi.