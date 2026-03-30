De altfel, edilul a fost înregistrat când îi cerea insistent antrenorului ca adversara fiicei sale să rămână fără parteneră la dublu, altfel adolescenta nu mai avea ce căuta pe stadion. Totodată, Tiberiu Iacob-Ridzi a mai făcut presiuni pentru înlăturarea unor jucătoare din grupul pe care îl pregătea. REALITATEA PLUS a cerut un punct de vedere de la soții Iacob-Ridzi. Nu am primit încă un răspuns.

Înregistrări explozive. Iacob-Ridzi le elimina pe adversare

Tiberiu Iacob-Ridzi, primarul orașului Petroșani, l-a sunat pe Gabriel Băluș, antrenorul fiicei sale în vârstă de 12 ani, și i-a cerut acestuia ca o jucătoare să rămână fără parteneră. Culmea, fata pe care edilul voia să o dea afară este chiar fiica consilierului local Cosmin Rădescu, spun jurnaliștii. Asta, pentru că adolescenta urma să facă pereche în turneu cu Sabina Tomuleasa, o jucătoare care activează în Spania, ceea ce ar fi pus-o într-o lumină proastă pe fiica soților Iacob-Ridzi, spun jurnaliștii.

„În sensul că nu ar trebui să joace cu asta (nr. Alessia Rădescu).

Eu i-am spus tatălui, dar mai departe nu am ce să fac dacă ei decid să joace.

Dar ai ce să faci, cum să n-ai ce să-i faci, că tu ești antrenorul ei! Dacă te rog eu chestia asta... spune-i să n-o confirme dacă...și-așa pleacă luni.

Ei au zis că pleacă. Eu o să-i spun astăzi, dar…

Păi spune-i, nu te mai complica, nu vreau să intru într-un conflict cu Rădescu. Dă-l în p*** mea. Și ăsta pleacă în Spania, ce p*** mea îi trebuie competiție?

Da, eu știu, ce să le fac?”

Mai exact, primarul Iacob-Ridzi voia ca antrenorul de tenis să-l convingă pe tatăl Sabinei Tomuleasa să renunțe la parteneriatul cu fiica lui Cosmin Rădescu. În înregistrare, edilul îi spune antrenorului Băluș să nu cumva să îi spună consilierului local că în spatele schemei se află el și soția lui, Monica Iacob-Ridzi.

„Nu-i spune lui Rădescu că am zis eu sau Mona (n.r Monica Iacob-Ridzi) că iar ne bagi într-un rahat.

Păi nu-i zic. Dar... nu știu, dacă ascultă sau n-ascultă. Dar nu pot să decid...

Dacă nu ascultă, nu mai are ce căuta la stadion vreodată.”

Antrenorul Gabriel Băluș a recunoscut că a intervenit și a povestit că Tiberiu Iacob-Ridzi a mai făcut presiuni pentru înlăturarea unor jucătoare din grupul pe care îl pregătea.

Antrenorul amenințat de soții Iacob-Ridzi rupe tăcerea

„Mi-au spus că îmi măresc salariul dacă le dau afară pe sportive, că-mi fac 5.000 de lei, că mă vor apăra ei de presă dacă se scrie ceva. I-am spus Monicăi Iacob-Ridzi că am nevoie de 2-3 zile de gândire. Se acumulase prea mult stres, era presiunea psihică prea mare. Și fratele meu, Nicolae Codruț Băluș, tot instructor de tenis, a fost îndepărtat. Și alți antrenori au avut de suferit”, a declarat acesta pentru gsp.ro.

Totodată, Monica Iacob-Ridzi ar fi aranjat personal trucarea tablourilor de la turneele de juniori, astfel încât fiica acesteia să fie favorizată. Potrivit regulamentului Federației Române de Tenis, tragerea la sorți pentru tabloul principal trebuie să fie făcută în public și cu participarea a minimum 2 jucători din cluburi diferite, însă, la Petroșani nu există transparență și este făcut doar un document final, afișat ulterior.

Mai multe persoane, precum antrenori, părinți, oameni implicați direct în competiții, au descris același mecanism: presiuni din partea familiei Ridzi înaintea întocmirii tabloului, mai spun jurnaliștii.