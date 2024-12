Candidatul independent Calin Georgescu, clasat pe prima pozitie in turul 1 al alegerilor prezidentiale, a comentat, miercuri seara, in emisiunea-eveniment "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS, moderata de Anca Alexandrescu, decizia presedintelui Klaus Iohannis de a desecretiza documentele STS din sedinta CSAT din 28 noiembrie. El a transmis, de asemenea, un mesaj în legătură cu protestul societății civile, anunțat pentru ziua de joi, la care ar urma să se alăture și reziștii conduși de Elena Lasconi.