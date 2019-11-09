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Acest piton a crezut că a dat de prada perfectă. După ce a înghiţit-o, a regretat amarnic. Oribil!

Acest piton a crezut că a dat de prada perfectă. După ce a înghiţit-o, a regretat amarnic. Oribil!

Acest piton a crezut că a dat de prada perfectă. După ce a înghiţit-o, a regretat amarnic. Oribil!

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 nov. 2019, 10:26
Actualizat9 nov. 2019, 11:01

Credea că o să-l &icirc;ndestuleze pentru multe zile... Ce n-a ştiut, &icirc;nsă, acest piton african este că animalul avea o armă secretă! Atenţie, imaginile sunt şocante! GALERIE FOTO

Se ştie, pitonul african este unul dintre cei mai de temut predatori. De această dată, însă, nu i-a mers! În momentul în care a ingurgitat un porc spinos, şarpele a avut parte de una dintre cele mai... înţepătoare surprize!

Leşul şarpelui a fost descoperit de un biciclist, pe marginea drumului. Moartea acestuia survenise la puţin timp după ce devorase ultima pradă... La propriu!

Chiar şi după ce a fost înghiţit de viu, porcul spinos şi-a activat sistemul de apărare şi şi-a desfăcut spinii. Fireşte, şarpele a fost înjunghiat, astfel, din interior. Şi erau sute de spini! Nu-i de mirare că pitonul a murit în scurt timp...

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