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Actual· 1 min citire
Acest piton a crezut că a dat de prada perfectă. După ce a înghiţit-o, a regretat amarnic. Oribil!
Acest piton a crezut că a dat de prada perfectă. După ce a înghiţit-o, a regretat amarnic. Oribil!
Publicat9 nov. 2019, 10:26
Actualizat9 nov. 2019, 11:01
Credea că o să-l îndestuleze pentru multe zile... Ce n-a ştiut, însă, acest piton african este că animalul avea o armă secretă! Atenţie, imaginile sunt şocante! GALERIE FOTO
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