Acest piton a crezut că a dat de prada perfectă. După ce a înghiţit-o, a regretat amarnic. Oribil!

Publicat 9 nov. 2019, 10:26 Actualizat 9 nov. 2019, 11:01

Credea că o să-l îndestuleze pentru multe zile... Ce n-a ştiut, însă, acest piton african este că animalul avea o armă secretă! Atenţie, imaginile sunt şocante! GALERIE FOTO

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