Coliziunea s-a produs pe drumul de întoarcere spre vestul țării, în localitatea Coșava din județul Timiș. Din primele informații, autospeciala jandarmilor ar fi fost lovită de un TIR.

Jandarmii nu au suferit răni grave

Surse din Ministerul de Interne au precizat că niciun jandarm nu a fost grav rănit în urma impactului. Totuși, autospeciala forțelor de ordine a fost serios avariată. Militarii se întorceau la bază după misiunea de transport a suspectului reținut de DIICOT pentru trădare.

Spionaj și rețea extinsă în Europa

Potrivit surselor din anchetă, Alexandru Bălan ar fi făcut parte dintr-o rețea extinsă care acționa pe întreg continentul. Acesta ar fi transmis date militare către KGB-ul din Belarus, stat aliat al Rusiei.

Bălan, fost șef al spionajului moldovean, a fost reținut luni, 8 septembrie, pe Aeroportul din Timișoara. Procurorii l-au ridicat și l-au transportat ulterior la București pentru audieri.

DIICOT confirmă acuzațiile grave

„Astăzi, 8 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată. Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentanți ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, a transmis DIICOT într-un comunicat oficial.

O misiune finalizată cu un incident rutier

Misiunea jandarmilor s-a încheiat cu acest accident neașteptat, produs la scurt timp după escortarea suspectului la București. În timp ce Alexandru Bălan urmează să răspundă în fața anchetatorilor, autospeciala lovită va necesita reparații majore.

