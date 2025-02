„Supa norocului” este un element central al tradițiilor coreene, având o semnificație deosebită în cadrul celebrării Anului Nou Lunar Coreean, sau Seollal. Această supă, cunoscută sub numele de Tteokguk, este mai mult decât o simplă delicatesă culinară; ea reprezintă un ritual plin de simbolism, prin care coreenii marchează trecerea într-un nou an, plin de speranțe și dorințe de bine. Consumul acestei supe este considerat un act sacru, menit să aducă sănătate, noroc și prosperitate, consolidând astfel legăturile familiale și comunitare în cadrul festivităților de început de an.