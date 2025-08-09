”Sâmbătă dimineaţă, în jurul orei 08:40, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Topolovăţu Mare au intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare pentru asigurarea măsurilor PSI în urma unui accident rutier produs la ieşirea de pe A1 km 494, spre Timişoara”, anunţă ISU Timiş.

Potrivit reprezentanților instituției, în accidentul rutier a fost implicat un autoturism, în care se aflau două persoane, care a lovit un parapet.

La fața locului a intervenit de urgență o ambulanță SAJ care a acordat îngrijirile medicale persoanei rănite.

DRDP Timişoara a precizat că accidentul s-a produs pe sensul Lugoj - Timişoara.

”Un autoturism a intrat în atenuatorul de şoc de pe breteaua de ieşire de pe autostradă”, a transmis DRDP Timişoara.

În momentul publicării acestei știri, circulaţia se desfăşoară dirijat până aproximativ în jurul orei 11.00