Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmboviţa a transmis că pompierii au intervenit în localitatea Malu cu Flori, unde un tractor s-a răsturnat.

”Din nefericire, o victimă de sex masculin a fost declarată decedată de către echipajul medical. Alte trei persoane sunt evaluate de către echipajele prezente la faţa locului”, au spus reprezentanții instituției.

Potrivit lor, femeie a fost transportată la spital de către echipajul SMURD, iar o altă femeie a fost preluată de către elicopterul SMURD şi transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

”Cea de-a patra victimă, tot de sex feminin, a refuzat transportul la spital”, au precizat pompierii.