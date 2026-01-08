Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui, la fața locului au intervenit o autospecială de stingere și un echipaj SMURD, cu un total de nouă militari, precum și o ambulanță SAJ tip B2.

În urma coliziunii, o persoană a decedat, iar alte două au fost rănite și au primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

„Una dintre victime se afla în stare de inconștiență și a fost preluată de ambulanța SAJ. Celelalte două persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului din partea echipajului de prim ajutor SMURD, inițial refuzând transportul la spital. Ulterior, acestea au solicitat transportul la unități medicale.



Victima aflată inițial în stare de inconștiență, un bărbat în vârstă de 28 de ani, a intrat în stop cardio-respirator, fiind efectuate manevre de resuscitare. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, acesta a fost declarat decedat”, potrivit ISU Vaslui.