Din cauza intervenției echipajelor de urgență, traficul a fost complet blocat pentru o perioadă pe ambele sensuri de mers.

Cum s-a produs accidentul rutier?

Coliziunea s-a produs în satul Traian și a implicat două autoturisme în care se aflau șase persoane. La fața locului au fost mobilizate rapid echipaje complexe de intervenție, inclusiv pompieri din cadrul Detașamentului Roman, cu autospeciale de descarcerare și prim ajutor, ambulanțe SMURD de terapie intensivă mobilă și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, precum și polițiști rutieri.

Până la sosirea salvatorilor, mai multe persoane au reușit să iasă singure din mașinile avariate. Un copil a fost scos dintr-un autoturism de către participanți la trafic, printre care s-a aflat și un pompier-paramedic aflat întâmplător în zonă, care a intervenit imediat pentru a evalua situația și a acorda primul ajutor.

În urma impactului, șoferul unuia dintre autoturisme a rămas prins între fiarele contorsionate. Acesta a fost extras de pompieri în stare de inconștiență și preluat de echipajul de terapie intensivă mobilă, care a început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, bărbatul, în vârstă de 41 de ani, nu a răspuns procedurilor medicale, iar decesul a fost declarat la fața locului.

Alte persoane implicate în accident au necesitat îngrijiri medicale. O femeie de 37 de ani și doi copii, cu vârste de 3 și 9 ani, au fost transportați la spital de echipajele SAJ. De asemenea, o femeie de 47 de ani și un bărbat de 51 de ani, care au suferit traumatisme la nivelul toracelui și al membrelor superioare, au fost preluați de echipajele SMURD și SAJ și transportați la Centrul de Primiri Urgențe din Roman.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț au subliniat rolul crucial al intervenției rapide a pompierului aflat în trafic, care a observat că într-unul dintre autoturisme se afla un copil blocat pe bancheta din spate, în spatele șoferului încarcerat. Cu ajutorul unei alte persoane, acesta a reușit să scoată copilul din vehicul și să-l mențină într-o poziție sigură până la sosirea echipajelor medicale.

Pe durata operațiunilor de salvare și a cercetărilor efectuate de polițiști, circulația pe E85 a fost oprită temporar în ambele direcții. Autoritățile urmează să stabilească exact cauzele producerii accidentului.