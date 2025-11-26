Cauza este un eveniment de circulație generat de terți, care a perturbat traficul normal al mijloacelor de transport public.

Autoritățile și echipele de intervenție au instituit devieri pentru a descongestiona zona afectată și pentru a menține mobilitatea călătorilor.

Se recomandă folosirea traseelor alternative sau mijloacelor de transport cu rute deviate temporar până la remedierea situației.