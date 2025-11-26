Accident în zona Șos. Olteniței/Vitan Bârzești. Liniile 1 și 10, blocate în ambele sensuri

Traficul de pe liniile de tramvai 1 și 10 este blocat în ambele sensuri (foto: arhivă)
Traficul de pe liniile de tramvai 1 și 10 este blocat în ambele sensuri în zona intersecției dintre Șoseaua Olteniței și Șoseaua Vitan Bârzești.

Cauza este un eveniment de circulație generat de terți, care a perturbat traficul normal al mijloacelor de transport public.

Autoritățile și echipele de intervenție au instituit devieri pentru a descongestiona zona afectată și pentru a menține mobilitatea călătorilor.

Se recomandă folosirea traseelor alternative sau mijloacelor de transport cu rute deviate temporar până la remedierea situației.