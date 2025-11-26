Cauza este un eveniment de circulație generat de terți, care a perturbat traficul normal al mijloacelor de transport public.
Autoritățile și echipele de intervenție au instituit devieri pentru a descongestiona zona afectată și pentru a menține mobilitatea călătorilor.
Se recomandă folosirea traseelor alternative sau mijloacelor de transport cu rute deviate temporar până la remedierea situației.
Liniile 1 și 10 - blocate în zona Sos. Oltenitei/Sos. Vitan Barzesti, pe ambele sensuri. Cauza: eveniment de circulație terți. Deviere.— STB SA Clienti (@Clienti_stbsa) November 26, 2025