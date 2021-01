VIDEO/ Accident în lanț cu peste 130 de mașini implicate, în nord-estul Japoniei. Un mort și zece răniți, dintre care doi în stare GRAVĂ

Accidentul a avut loc, astăzi, cu puțin timp înainte de prânz, pe o porțiune a autostrăzii Tohoku din orașul Osaki, prefectura Miyagi.

Poliția și pompierii se află și la această oră la fața locului în încercarea de a degaja carosabilul pe care se află cele peste 130 de vehicule.

Din primele informații, se pare că de acest accident în lanț este afectată o porțiune de 900 de metri a autostrăzii.

Circulația în zonă a fost oprită.

Metorologii locali susțin că viteza maximă a vântului de aproximativ 100 de kilometri pe oră a fost înregistrată în zonă chiar în jurul orei la care s-a produs accidentului.

Operatorul autostrăzii spune că în zona în care se produs accidentul în lanț vizibilitatea a fost redusă aproape la zero din cauza vântului puternic, care a viscolit zăpada.

