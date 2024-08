Prezent in platoul Realitatea Plus, Adrian Câciu, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene și fost ministru al Finanțelor, a vorbit despre felul in care a fost aplicata noua lege a pensiilor. De asemenea, Câciu a abordat îngrijorările legate de o eventuală înghețare a salariilor, subliniind contextul economic și politic actual, în special în perspectiva alegerilor de la sfârșitul acestui an.