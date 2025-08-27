Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, impactul s-a soldat cu un mort și un rănit grav, acesta din urmă fiind transportat de urgență la spital.

Trafic complet blocat

În urma accidentului, circulația pe sectorul de drum Brad – Vârfurile a fost complet oprită. Autoritățile au semnalat și scurgeri de combustibil din rezervorul autocamionului implicat, ceea ce a făcut ca zona să fie securizată suplimentar de echipajele de intervenție.

Polițiștii rutieri estimează că traficul ar putea fi reluat după ora 17:00, după finalizarea cercetărilor și eliberarea carosabilului.