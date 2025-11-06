Potrivit primelor informații, un Mercedes G-Class s-a răsturnat pe carosabil, după ce ar fi pierdut controlul în condiții încă neclare. În eveniment a fost implicat și un al doilea autoturism, care a suferit avarii semnificative în urma impactului.

Trafic îngreunat și coloane de mașini pe mai mulți kilometri

Accidentul a blocat temporar circulația pe sensul de intrare în Capitală, formându-se ambuteiaje consistente în zonă. Echipele de poliție rutieră și salvatorii au intervenit rapid pentru degajarea drumului și pentru a evalua starea persoanelor implicate.

Martorii spun că impactul a fost puternic, iar mașina răsturnată s-a oprit pe banda de urgență, provocând haos în trafic.

La fața locului au sosit polițiștii autostrăzii, un echipaj SMURD și autospeciale de intervenție, care asigură zona și redirecționează traficul.

Grav accident pe A3 / Sursa foto - Info trafic

Cauza accidentului, în curs de stabilire

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului, urmând să fie verificate viteza, condițiile de drum și eventualele erori de conducere.

Șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiți să manifeste prudență sporită și să folosească rute alternative până la reluarea completă a traficului.