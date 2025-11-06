Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, la volanul autoturismului se afla o femeie de 52 de ani, care circula pe direcția Focșani – Galați. În apropierea unei treceri de pietoni, conducătoarea auto l-ar fi acroșat pe bărbatul aflat în traversare.

Impactul a fost extrem de puternic. Victima a suferit răni grave, iar echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind declarat decesul pe loc.

Anchetă pentru ucidere din culpă

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Traficul în zonă a fost restricționat temporar pentru efectuarea cercetării la fața locului, iar șoferii au fost redirecționați pe rute alternative.