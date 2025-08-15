Cum s-a produs evenimentul rutier?

Potrivit Salvamont Maramureș, două dintre victime se află în stare gravă, iar restul au suferit răni de diferite intensități. Accidentul a avut loc pe un traseu dificil, ceea ce a îngreunat intervenția echipajelor de salvare.

La fața locului acționează salvatori montani, paramedici SMURD, echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean și voluntari. Pentru transportul rapid al răniților au fost solicitate două elicoptere medicale – unul din Târgu Mureș și altul din Jibou.

Operațiunea de preluare a victimelor este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.