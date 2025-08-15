Cum s-a întâmplat totul?
Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, în urma impactului, trei persoane aflate în autoturism au suferit răni ușoare. Victimele sunt conștiente și primesc îngrijiri medicale la fața locului.
Polițiștii rutieri au blocat traficul în ambele sensuri pentru a permite intervenția echipajelor de urgență și desfășurarea cercetărilor. Reluarea circulației a început după ora 16:00.
Autoritățile îi sfătuiesc pe șoferi să aleagă rute alternative până la deblocarea drumului.