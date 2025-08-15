În timp ce Guvernul îi îngenunchează pe români cu măsuri dure de austeritate, în cadrul mai multor primării din țară banii au fost cheltuiți pe vacanțe de lux la mare pentru angajați, pe mese festive, bijuterii și nu numai. Deși Ilie Bolojan a anunțat că trebuie tăiate cheltuielile inutile și că este necesară o verificare atentă a contractelor semnate, edilii locali au aprobat risipirea a zeci de mii de euro. Sfidător este că și Ministerul Finanțelor aruncă cu bani. Mai exact, s-au cheltuit 11.000 de euro pentru 14 aparate de cafea.