Grav accident rutier pe DN11, între Bacău și Onești. Trei victime în urma impactului

Accident rutier
Circulația pe DN11, între Bacău și Onești, a fost complet întreruptă vineri după-amiază, în zona localității Măgura, județul Bacău, din cauza unui accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un autotren.

Cum s-a întâmplat totul?

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, în urma impactului, trei persoane aflate în autoturism au suferit răni ușoare. Victimele sunt conștiente și primesc îngrijiri medicale la fața locului.

Polițiștii rutieri au blocat traficul în ambele sensuri pentru a permite intervenția echipajelor de urgență și desfășurarea cercetărilor. Reluarea circulației a început după ora 16:00.

Autoritățile îi sfătuiesc pe șoferi să aleagă rute alternative până la deblocarea drumului.