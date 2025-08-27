Victime încarcerate și inconștiente

Impactul a fost atât de puternic, încât șoferul și pasagerul din dreapta au rămas încarcerați între fiarele contorsionate și inconștienți. La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de pompieri, ambulanțe SMURD și un elicopter de salvare.

Cu ajutorul echipamentelor speciale, salvatorii au reușit să extragă victimele și să le predea echipajelor medicale. După ce au fost stabilizați, cei doi bărbați au fost transportați la spitale din Capitală – unul cu elicopterul SMURD, celălalt cu ambulanța.

Polițiștii din Ilfov au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și fac cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.