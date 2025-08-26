Victimele – două cupluri căsătorite – se aflau într-un autoturism care a părăsit carosabilul într-o curbă periculoasă și s-a izbit violent de mai mulți copaci, răsturnându-se ulterior.

Tragedie pe o șosea din Germania

Potrivit autorităților germane, vehiculul a derapat pe o porțiune de drum în pantă, a sărit aproximativ 30 de metri de pe șosea și a fost distrus complet în urma impactului. În mașină se aflau patru persoane: șoferul de 32 de ani, un pasager de 31 de ani și două femei cu vârste de 30, respectiv 32 de ani. Din păcate, niciunul dintre ei nu a supraviețuit.

Echipele de intervenție au fost nevoite să taie plafonul autoturismului pentru a putea recupera corpurile. Pompierii au declarat că scena accidentului a fost una extrem de dificilă, iar salvatorii implicați vor beneficia de consiliere psihologică.

Primele cercetări arată că șoferul circula pe un traseu necunoscut, iar faptul că autoturismul avea volan pe partea dreaptă ar fi putut contribui la producerea tragediei. Presa internațională a confirmat că victimele erau cetățeni români, fără domiciliu stabil în Germania.

Grav accident rutier în Germania / Sursa foto - Presa străină