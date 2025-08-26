Copila a scăpat din accidentul rutier provocat de tatăl său

Fetița se afla internată în stare critică după ce tatăl, un român de 37 de ani, și-a înjunghiat logodnica, apoi și-a luat cei doi copii în mașină și a provocat un accident rutier. În urma impactului, bărbatul și bebelușul de doar trei luni au murit pe loc, singura supraviețuitoare fiind fiica de doi ani.

Medicii au fost surprinși de momentul în care copilul și-a revenit. Prezența bunicii, care a stat zilnic lângă patul ei, pare să fi fost decisivă. „Suntem încântați de progresele pe care le face, mai ales la nivel motor. A început să mănânce și chiar s-a bucurat când i-am adus afine. Dar este dureros să o vedem atât de tăcută și tristă”, a declarat Andrea Borg, apropiată a familiei pentru un site de știri.

În tot acest timp, prietenii și apropiații au încercat să sprijine familia, organizând o strângere de fonduri pentru a acoperi cheltuielile medicale și pentru a oferi fetiței condițiile necesare recuperării.

Între timp, autoritățile germane continuă ancheta pentru a stabili ce a declanșat furia bărbatului și l-a determinat să comită o crimă urmată de gestul extrem.