Accidentul a avut loc în oraşul Comarnic, la kilometrul 107+800 metri al drumului naţional 1, unde un autoturism condus de un bărbat de 48 de ani care circula către Ploieşti a lovit un autovehicul condus de o femeie de 28 de ani, care avea aceeaşi direcţie de deplasare.

„În urma producerii accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto de 28 de ani, care a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative” a transmis Poliţia judeţeană Prahova.

În momentul publicării acestei știri, traficul rutier este restricţionat pe sensul de mers Braşov către Ploieşti, fiind dirijat alternativ de poliţiştii rutieri.