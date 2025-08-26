Trafic resticționat pe DN 1, în zona Comarnic. O persoană a fost rănită în urma unui accident rutier

Trafic resticționat pe DN 1, în zona Comarnic.
Trafic resticționat pe DN 1, în zona Comarnic.

Circulaţia rutieră se desfăşoară cu dificultate, marţi după amiază, pe DN 1, în zona orașului Comarnic, unde a avut loc un accident rutier în urma căruia o persoană a fost rănită. 

Accidentul a avut loc în oraşul Comarnic, la kilometrul 107+800 metri al drumului naţional 1, unde un autoturism condus de un bărbat de 48 de ani care circula către Ploieşti a lovit un autovehicul condus de o femeie de 28 de ani, care avea aceeaşi direcţie de deplasare. 

„În urma producerii accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto de 28 de ani, care a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative” a transmis Poliţia judeţeană Prahova. 

În momentul publicării acestei știri, traficul rutier este restricţionat pe sensul de mers Braşov către Ploieşti, fiind dirijat alternativ de poliţiştii rutieri.