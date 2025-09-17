Din fericire, niciuna dintre persoanele implicate nu a fost încarcerată. Ambii șoferi au declarat că au pătruns în intersecție pe culoarea verde a semaforului, însă imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă vor fi analizate pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului.

La fața locului au intervenit echipaje de la ISU Dobrogea, poliție și ambulanță, traficul fiind restricționat temporar în zonă pentru efectuarea cercetărilor.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili responsabilitatea în acest caz. Martorii spun că ambele autoturisme circulau cu viteză ridicată în momentul impactului.