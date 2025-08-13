Sute de profesori se află miercuri în fața Ministerului Educației. Dascălii își strigă în stradă nemulțumirile față de măsurile fiscale.



"Faptul că suntem astăzi în a 11-a zi în stradă înțelege toată lumea că a fost doar un dialog al surzilor. Noi am adus toate argumentele și am demontat toate măsurile propuse prin Legea 14, Legea Bolojan, dar ei nu au fost capabili să înțeleagă și să asculte ceea ce am cerut.



Mai mult decât atât, ministrul David - care până acum doar a mințit - a spus pentru prima dată un adevăr, după ce a jignit reprezentanții sindicatelor, și anume că ținta a fost mărirea normei didactice, fără a avea în vedere o economie reală.



După calculele pe care noi le-am prezentat, până la finalul anului școlar se face o economie de aproximativ 400 de milioane, ceea ce înseamnă salariul pe mai puțin de o săptămână.



Având în vedere că nu pot fi rezolvate cazurile, 15 mii de oameni vor pleca din sistem. Într-un an de zile se face o economie de un miliard optsute de milioane, ceea ce înseamnă salariul pe jumătate de lună.



Dacă aceste măsuri pentru un miliard optsute înmormântăm Educația este clar că scopul nu este altul decât a distruge învățământul de masă", a declarat pentru Realitatea PLUS un lider sindical.

Acesta a precizat că a avut o întâlnire și cu un consilier prezidențial la Cotroceni, prin intermediul căruia i-a solicitat intervenția președintelui României.

"Președintele României a abandonat Educația"

Liderul sindical spune că președintele României a abandonat Educația, subliniind, totodată, că acest domeniu a fost folosit de către politicieni doar ca slogan electoral, fără să se ia măsuri concrete.

"Faptul că nici până la această oră nu s-a făcut nimic este clar că și președintele României a abandonat Educați, s-a folosit în campanie de sloganuri frumoase pentru Educație. Nu este primul politician care face acest lucru. Se pare că toți politicienii din România după Revoluție încoace au clamat că Educația și Sănătatea sun prioritate națională, dar niciodată nu a fost în fapt, a mai spus sindicalistul.

Dascălii, deciși să rămână în stradă: protestele vor continua și în septembrie

Sindicalistul acuză Guvernul că România are cel mai mic buget pentru învățământ din Europa, precizând că oficialii mint în privința normelor din sistem, care ar fi peste media europeană.

El susține, de asemenea, că protestele vor continua zilnic, în august și septembrie, în fața ministerului, guvernului și prefecturilor, până la demisia ministrului Educației.

"Avem cel mai mic buget alocat Educației din Europa și minciuna continuă la nivel de Guvern pentru că nu avem cea mai mică normă, nu suntem sub media europeană pe norma de educație. Din contră, suntem chiar peste.

Nu vom pleca din stradă și următoarele două săptămâni, în fiecare zi din luna august, dar și în luna septembrie vom fi în fața ministerului, a guvernului și a prefecturilor din țară până când acest ministru va înțelege că Educației îi va fi mult mai bine fără el", a conchis sindicalistul.