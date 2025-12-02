A intrat cu mașina într-un gard, după ce a încercat să scape de poliție: șoferul nu avea permis și circula cu mare viteză

A intrat cu mașina într-un gard, după ce a încercat să scape de poliție: șoferul nu avea permis și circula cu mare viteză/ Arhivă foto
A intrat cu mașina într-un gard, după ce a încercat să scape de poliție: șoferul nu avea permis și circula cu mare viteză/ Arhivă foto

Urmărire ca în filme în județul Neamț pentru prinderea unui șofer indisciplinat în trafic. Tânărul în vârstă de 19 ani, care circula cu 132 de kilometri pe oră pe DN 15, în localitatea Săvineşti, a comis un accident după ce a încercat să scape de poliția care se afla pe urmele sale.  

„S-a procedat la efectuarea semnalului de oprire prin folosirea mijloacelor speciale de avertizare luminoase şi sonore, însă conducătorul auto nu s-a conformat, continuându-şi deplasarea în viteză, iar la intrarea în orașul Roznov acesta ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în gardul unei proprietăți”, a transmis IPJ Neamț.

Polițiștii l-au identificat, ulterior, pe conducătorul autoturismului, un tânăr de 19 ani, care nu avea permis de conducere.

Tânărul a fost testat în vederea consumului de alcool, rezultatul fiind negativ. În prezent, acesta este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.