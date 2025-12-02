„S-a procedat la efectuarea semnalului de oprire prin folosirea mijloacelor speciale de avertizare luminoase şi sonore, însă conducătorul auto nu s-a conformat, continuându-şi deplasarea în viteză, iar la intrarea în orașul Roznov acesta ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în gardul unei proprietăți”, a transmis IPJ Neamț.

Polițiștii l-au identificat, ulterior, pe conducătorul autoturismului, un tânăr de 19 ani, care nu avea permis de conducere.

Tânărul a fost testat în vederea consumului de alcool, rezultatul fiind negativ. În prezent, acesta este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.