Postul Nașterii Domnului, cunoscut și ca Postul Crăciunului, a fost rânduit de Biserică pentru a-i pregăti pe credincioși de sărbătorirea marelui praznic al Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. El aduce aminte creștinilor de patriarhii și drepții din Vechiul Testament, care au petrecut timp îndelungat în post și rugăciune, în așteptarea și cu nădejdea venirii lui Mesia – Izbăvitorul.

Postul Crăciunului reprezintă pentru creștini o perioadă de rugăciune și spovedanie, de mărturisire a păcatelor și de sfințire a gândurilor și simțirilor. În această perioadă mintea și sufletul nostru se îndreaptă către Domnul și trăim bucuria Nașterii Mântuitorului.

În Postul Crăciunului sunt multe zile cu dezlegare la pește, vin și untdelemn. Din cele 41 de zile de post, 14 sunt cu dezlegare. Adică, toate zilele de sărbătoare și toate sâmbetele și duminicile care au rămas până la Crăciun. Prima zi de dezlegare a Postului Crăciunului 2025 este 21 noiembrie, Intrarea Maicii Domnului în Biserică.

Zilele cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului 2025 sunt:

vineri, 21 noiembrie

sâmbătă, 22 noiembrie

duminică, 23 noiembrie

marți, 25 noiembrie

sâmbătă, 29 noiembrie

duminică, 30 noiembrie

marți, 2 decembrie

joi, 4 decembrie

sâmbătă, 6 decembrie

duminică, 7 decembrie

marți, 9 decembrie

sâmbătă, 13 decembrie

duminică, 14 decembrie

joi, 18 decembrie

Ce nu ai voie să faci în Postul Crăciunului?

“Scopul postului nu este numai de a face deosebiri între unele mâncăruri, ci de a disciplina trupul şi puterile sufleteşti, spre uşurare şi curăţire de păcate”, ne spune părintele Cleopa. Aşadar, nu este suficient să te abţii de la mâncarea de dulce. Rostul postului nu constă în a ține un regim alimentar, ci a ne curăța sufletul prin rugăciune și mărturisirea păcatelor.

Postul presupune să te înfrânezi din a face lucruri rele sau care îți dăunează atât ție cât și celor din jur. În perioada postului trebuie să te rogi mai mult, să îi ajuţi mai mult pe cei de lângă tine, să ocoleşti cât poţi păcatele, să nu mai judeci, să vorbeşti doar când trebuie şi cât trebuie. Fii îngăduitor cu cei din jurul tău, mai iubitor, împăciuitor și smerit. Și toate acestea să le faci din inimă, nu că așa trebuie.

Rânduiala bisericească ne transmite următoarele:

În Postul Crăciunului nu se fac nunți, botezuri și cumetrii.

În Postul Nașterii Domnului, biserica transmite că nu se cântă și nu se dansează.

În Postul Nașterii Domnului nu se consumă carne, ouă, lapte, brânză și nici alte derivate din acestea; detalii mai multe *

În Postul Crăciunului nu se bea alcool și nu se fumează.

Nu se mănâncă pește în Postul Nașterii Domnului, dacă nu este zi cu dezlegare la peşte.

În Postul Crăciunului creștinii trebuie să se roage mai mult.

În Postul Nașterii Domnului este interzisă împreunarea dintre femeie și bărbat.

* În Postul Crăciunului, în principal, nu se consumă carne, ouă şi brânză. În zilele de luni, miercuri şi vineri se mănâncă preparate fără ulei şi fără vin. Marţi şi joi se pot consuma atât untdelemn, cât şi vin. Sâmbăta şi duminica, până pe 20 decembrie, se consumă ulei, vin şi peşte.

Dacă în zilele de luni, miercuri şi vineri se sărbătoreşte un sfânt mare, însemnat în calendar cu cruce neagră, se poate mânca untdelemn şi se poate bea vin; iar dacă va cădea hramul bisericii sau o sărbătoare însemnată în calendar cu cruce roşie, atunci se poate mânca şi peşte. Marţi şi joi se mănâncă peşte, untdelemn şi se bea vin, când cade în aceste zile vreun sfânt mare, hramul sau sunt sărbători cu cruce roşie.

În Ajunul Crăciunului se mănâncă doar seara grâu fiert îndulcit cu miere, fructe, covrigi sau turte din făină. În ziua de Crăciun se consumă de toate, dar cu măsură și treptat ca să se obișnuiască organismul cu o alimentație mai grea, potrivit sursei.