Poliția Capitalei a anunţat că, miercuri, poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Agresiuni Sexuale au făcut o percheziţie într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de act sexual cu minor, violenţă în familie şi ameninţare.

”În fapt, la data de 15 septembrie 2025, poliţişti din cadrul Secţiei 22 Poliţie au fost sesizaţi de către o tânără, în vârstă de 19 ani, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic şi ameninţată de către un bărbat, în vârstă de 43 de ani, cu care ar fi avut o relaţie, în perioada 2019 - 2023.

Cercetările au fost preluate de către poliţişti din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale, iar în urma activităţilor desfăşurate a reieşit faptul că, în perioada menţionată, bărbatul care o avea în îngrijire pe tânără, care la data săvârşirii faptei, avea între 13 şi 18 ani, ar fi întreţinut relaţii intime cu aceasta, în mod repetat”, au afirmat poliţiştii.

Oamenii legii au mai stabilit că în zilele de 13 şi 14 septembrie bărbatul a agresat-o fizic pe tânără şi a ameninţat-o.

Bărbatul a fost dus la sediul Poliţiei pentru audieri și urmează să fie dispuse măsurile care se impun.