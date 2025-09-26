Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au anunţat, vineri, că poliţiştii au fost sesizaţi de un tânăr de 17 ani, din oraşul Filiaşi, cu privire la faptul că tatăl vitreg, de 35 de ani, ar fi întreţinut raporturi sexuale cu sora apelantului, de 12 ani.

”Din cercetările efectuate de poliţişti, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi, s-a stabilit că în perioada iunie-septembrie 2025, bărbatul, profitând de starea de vulnerabilitate a fiicei vitrege, ar fi întreţinut cu aceasta raporturi sexuale”, au spus oamenii legii.

Individul a fost reţinut pentru viol asupra unui minor, ulterior fiind prezentat instanţei care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.