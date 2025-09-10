Italianul plătise 42,13 euro pentru mai multe produse: un tricou pentru copii cu personaje din Monsters, Inc., un set de agrafe inspirate din Inside Out, baloane pentru petrecere, bureți de bucătărie și un costum de baie. Potrivit relatărilor Corriere della Sera, două dintre articole s-au dovedit a fi contrafăcute.

La verificarea coletului în Roma, vameșii au identificat tricoul și agrafele ca fiind copii ilegale. Ulterior, avocații Disney au confirmat încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, fapt ce a dus la sancționarea cumpărătorului.

Legislația italiană și responsabilitatea cumpărătorului

Conform reglementărilor din Italia, destinatarul coletului este automat considerat importator. Acesta răspunde în totalitate pentru introducerea în țară a produselor contrafăcute, indiferent de scopul achiziției sau de lipsa intenției de revânzare.

Ca urmare, autoritățile au confiscat mărfurile și au aplicat o amendă de 618 euro, echivalentul a peste 14 ori valoarea totală a comenzii.

Critici din partea organizațiilor de consumatori

Cazul a generat reacții în Italia, mai ales din partea asociației Codacons, care a contestat proporționalitatea sancțiunii. Reprezentanții organizației au transmis:

„Un consumator obișnuit nu are instrumentele necesare pentru a verifica autenticitatea unui produs vândut online de o piață internațională. Aceștia nu pot ști dacă vânzătorul are o licență valabilă și nici nu pot distinge a priori între un articol original și unul contrafăcut, mai ales dacă imaginile și descrierile sunt înșelătoare. A aplica amenzi de acest nivel destinatarului coletului înseamnă a pedepsi cea mai slabă verigă din lanț.”

Reacția oficială a platformei Temu

Platforma Temu a răspuns printr-un comunicat, menționând că articolele incriminate au fost retrase. Compania a subliniat faptul că vânzătorii trebuie să respecte legislația privind drepturile de proprietate intelectuală.

„Temu este o piață unde vânzătorii independenți își listează articolele spre vânzare. Toți vânzătorii sunt obligați să își verifice identitatea și să respecte drepturile de proprietate intelectuală. Operăm un sistem de monitorizare proactivă și un portal prin care deținătorii de drepturi pot raporta orice încălcare. Ne-am extins echipa de Protecție a Identității și am intensificat colaborarea cu deținătorii de drepturi”, a transmis compania.

Nivelul sancțiunilor prevăzute de lege

Legea italiană prevede amenzi între 300 și 7.000 de euro pentru introducerea în țară a produselor contrafăcute. Aceste sume se aplică indiferent de valoarea reală a comenzii sau de intențiile cumpărătorului.

