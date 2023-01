Potrivit poliției locale, atacatorii necunoscuţi au pătruns, duminică seară, în curtea casei unde se sărbătorea ziua de naştere a proprietarului locuinţei şi au deschis focul asupra celor prezenți.

“Au murit şapte persoane (trei femei şi patru bărbaţi), iar alte patru persoane (două femei şi doi bărbaţi) au fost rănite şi au fost transportate la spital.

Una dintre victime a decedat la spital, ceea ce a făcut ca bilanţul morţilor să crească. Proprietarul casei se numără printre cei decedaţi”, a declarat un oficial de poliție.

Bloody weekend in Gqeberha as 7 people gunned down at a birthday party event. Latest coming from Gqeberha confirms death of Seven people while four wounded .



Seven people have been killed in a shooting in KwaZakhele in Gqeberha in the Eastern Cape. Four others have been wounded. pic.twitter.com/jR5AUGCTlo