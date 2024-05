„Doar pentru ca un lucru nu pare minciuna nu inseamna ca nu este inselator. Un mincinos stie ca minte, insa cineva care foloseste jumatati de adevar pentru a pacali este un maestru al distrugerii”, a scris psihologul Criss Jami.

Nu permite ca viata sa-ti fie furata de vorbele dulci ale unui manipulator. Mentine-ti controlul si fa propriile alegeri. Daca manipularea se transforma in obisnuinta, ia in calcul ruperea relatiei. Manipularea nu este doar o forma de control, ci si o forma extrema de egoism.

N-ai facut nimic din cauza mea. Tu ai ales sa reactionezi asa cum ai facut-o. Trebuie sa-ti asumi responsabilitatea pentru faptele tale. Eu raspund doar de ce fac eu.

Nu-mi poti cumpara iertarea. Insa a fost frumos din partea ta sa faci un astfel de gest. In cazul in care colierul este pentru a-mi obtine iertarea inseamna ca nu este un cadou. Este mita. De aceea, ia-l inapoi.

Nu te mai preface! Lasa-ma sa-ti verific telefonul. Cu i-ai trimis mesaje? In tine am incredere, insa in ceilalti nu am