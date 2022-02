Indiferent dacă o simțiți în genunchi, umăr, gât, șolduri, mâini sau în altă parte, s-a dovedit că o serie de remedii naturiste pot ajută la ameliorarea simptomelor durerii articulare - incluzând rigiditate, mobilitate redusă și dificultăți la mers.

Sarea amară Epsom

Un remediu clasic pentru orice durere musculară sau articulară este o baie relaxantă cu săruri Epsom. Având în compoziție o concentrație ridicată de magneziu și sulfati, sarurile Epsom sunt ușor absorbite de piele și contribuie la reducerea inflamatiilor, ameliorarea spasmelor musculare și relaxarea zonelor tensionate. Se adaugă două cești de sare în apă încălzită din baie și se lasă să se dizolve cel puțîn douăzeci de minute. Alternativ, sarurile Epsom pot fi utilizate într-o compresă pentru a se aplică direct pe piele. Pur și simplu dizolvați o cupa de sare într-un litru de apă, apoi inmuiati prosopul pentru câteva minute pentru a absorbi soluția și aplicați pe piele. De asemenea, puteți încerca să adăugați uleiuri esențiale la baia de sare Epsom - de exemplu, uleiul esențial de lavandă (cu efect de relaxare a întregului organism - reducerea tensiunii nervoase, îmbunătățirea circulației sângelui, dezinfecția pielii și a scalpului etc.)

Terapia cald/rece

Pentru ameliorarea imediată a durerilor articulare, puteți utiliza pungi de tip cold/hoț pack realizate din gel hipoalergenic care pot înmagazina atât căldură, cât și frigul. Aplicați un pachet de gel terapeutic fierbinte în zona afectată timp de douăzeci de minute, apoi continuați cu un pachet de gel rece încă douăzeci de minute.

Faceți suficientă mișcare și exerciții fizice

Mușchii rigizi din cauza inactivitatii pot provoca dureri articulare în organism sau pot agrava afecțiuni precum artrită. Exercițiile fizice regulate pot ajută la întărirea și întinderea articulațiilor și a mușchilor afectați, îmbunătățind circulația și reducând adesea durerea. În plus, cu cât articulațiile și mușchii sunt mai puternici, cu atât sporesc șansele să rămâneți activi și să evitați durerile articulare. Exercițiile fizice sunt utile și pentru a preveni creșterea în greutate care poate o adaugă presiune suplimentară în cazul durerilor articulare. Unele dintre cele mai bune exerciți de impact redus pentru persoanele care suferă de dureri articulare includ înotul, aerobicul în apă, ciclismul, folosirea unei biciclete eliptice, mersul pe jos sau yoga.

Reduceți greutatea corporală

Transportul a câtorva kilograme în plus generează tensiuni suplimentare asupra articulațiilor și a oaselor, dacă sunteți supraponderali. Chiar și o scădere în greutate cu doar câteva kilograme poate ușura durerile articulare și poate preveni complicații mai grave, cum ar fi o degenerare osoasă. De aceea, experții recomandă să pierdeți aproximativ 5-10 procente din greutatea corporală pentru a vedea dacă simptomele durerilor articulare se îmbunătățesc.

Modificarea dietei

Unul dintre cele mai simple moduri de a preveni durerea articulară pe termen lung este o schimbare în dietă. Inflamația cronică din organism cauzează slăbiciune și, în cele din urmă, va duce la degenerarea țesuturilor. Prin implementarea unei diete antiinflamatoare, durerile articulare și osoase cauzate de inflamație și umflături vor începe să scadă. Acizii grași Omega 3 - care se găsesc în alimente precum peștele oceanic, somonul, fructele de mare, varză de Bruxelles, conopidă, spanacul, semințele de în și de chia, nucile - sunt benefici pentru a ajută la scăderea inflamației în organism. Fructele proaspete și legumele sunt bogate în antioxidanți care limitează efectele îmbătrânirii. Încercați să reduceți (sau chiar eliminați complet) alimentele procesate, grăsimile trans și zaharurile adăugate, deoarece acestea pot provoca inflamații severe în organism.

Colagenul și alte suplimente utile

Colagenul este cea mai răspândită proteină din corpul nostru și se regăsește în cartilagii, ligamente, tendoane, oase și piele. Colagenul conține 19 aminoacizi diferiți, constituenți ai proteinelor, care au roluri esențiale atât pentru sănătatea mentală, cât și pentru cea fizică. Deoarece acționează că un "adeziv" natural în organism, colagenul are multe beneficii cum ar fi susținerea creșterii musculare sănătoase, scăderea simptomelor artritei, vindecarea pereților arterelor și a tractului digestiv etc. Printre principalele surse care stimulează producția de colagen se pot enumeră alimentele bogate în proteine, cum ar fi carnea de vită, puiul, peștele (tonul, somonul, sardinele), legumele verzi, legumele roșii, proteinele din ou. Colagenul poate fi găsit, de asemenea, sub formă de supliment (în pulberi de proteine) sau sub formă de colagen bovin hidrolizat.

Alte suplimente utile în ameliorarea durerilor articulare

- enzimele proteolitice sunt regulatori esențiali și modulatori care contribuie la reducerea naturală a inflamației; bromelaina este un tip de enzima proteolitica cu rol antiinflamator la nivel osteoarticular (boli inflamatorii) care se găsește în miezul ananasului;

- uleiul de măsline extravirgin presat la rece - pentru ameliorarea durerilor articulare, încercați să consumați în jur de 2 linguri de ulei de măsline, că parte a alimentației zilnice; compusul organic oleocantal găsit în uleiul de măsline inhibă activitatea a două enzime inflamatorii principale în corpul uman (COX1 și COX2) în aceeași manieră că și aspirina sau ibuprofenul;

- plante aromatice antiinflamatoare - turmericul, ghimbirul și boswellia sunt excelente pentru reducerea inflamației existente în țesuturile articulare; le puteți lua că suplimente pentru a obține o dozare mai concentrată sau le puteți folosi în dietă zilnică;

- electroliții (cum ar fi potasiul și sodiul) - aveți nevoie de electroliți pentru a reduce durerea musculară și a ajută la detoxifierea organismului; potasiul ajută la eliminarea toxinelor din celulele corpului, astfel încât un nivel scăzut de potasiu poate provoca dureri articulare și umflături; cartofii dulci, bananele, avocado și apă de nuca de cocoș sunt alimente care conțin un echilibru bun de electroliți;

- urzică - conține o lista lungă de substanțe nutritive (inclusiv proteine, calciu, fosfor, fier, magneziu, beta-caroten, complexe de vitamine A, C, D și B) care contribuie la ameliorarea durerii, consolidarea oaselor și reducerea inflamației articulațiilor; bea o ceașcă de ceai din frunze de urzică organică 1 - 2 ori pe zi pentru ameliorarea treptată a durerii articulare;

- rădăcina de brusture - plantă recunoscută că agent antiinflamator; brusturele este plin de acizi grași, steroli și tanini - toți aceștia contribuind la reducerea inflamației;

- unguentele cu capsaicina - capsaicina extrasă din ardeiul iute este o substanță cu puternice proprietăți antiiflamatorii și un remediu natural utilizat pentru ameliorarea temporară a durerilor articulare.