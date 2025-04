Serviciile de urgență au încercat să salveze două persoane care au fost luate de ape în timp ce pescuiau pe plaja Wattamolla, însă una dintre ele nu a putut fi resuscitată, a precizat într-un comunicat poliția din New South Wales. A doua victimă, un băiat în vârstă de 14 ani, se află la spital, în stare stabilă.



Valurile, care au atins pe alocuri 3,5 metri sâmbătă, au măturat un alt pescar, în sudul statului New South Wales.



Trei persoane s-au înecat vineri în New South Wales, în timp ce o femeie a murit lângă Melbourne (sud-est).



În plus, două persoane sunt date dispărute pe mare începând de vineri, una în largul orașului Sydney, iar cealaltă în largul orașului Melbourne. Operațiunile de căutare sunt în curs de desfășurare.



Organizația Surf Life Saving Australia (SLSA) a emis joi o avertizare în legătură cu formarea de valuri mari, periculoase pentru surfing, de-a lungul coastelor statelor New South Wales și Victoria, scrie aceeași sursă.